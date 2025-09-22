Menu Rechercher
Les joueurs du PSG ont fêté le sacre de Dembélé au Vélodrome

Par Josué Cassé
Ousmane Dembélé @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Battu par l’OM (0-1) en clôture de la 5e journée de Ligue 1, le PSG a vécu une sale soirée en terres marseillaises. Seul lot de consolation, et non des moindres, le sacre d’Ousmane Dembélé, élu Ballon d’Or 2025.

Après la rencontre, les joueurs parisiens ont d’ailleurs assisté à l’annonce du Ballon d’Or dans le vestiaire du stade Vélodrome grâce à une télévision et plusieurs téléphones. D’après RMC Sport, une fête de l’ensemble du groupe a même démarré après la victoire d’Ousmane Dembélé.

