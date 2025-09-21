Le Classique OM-PSG va-t-il vraiment être reporté ?

La nouvelle est tombée dans la soirée de samedi, et elle a forcément énormément fait parler. Alors que des conditions climatiques assez compliquées sont attendues dans les Bouches-du-Rhône ce dimanche, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pourrait tout simplement être reporté. Des orages et des averses sont attendus et le département est déjà en vigilance orange.

Une situation complexe à gérer, puisque la décision sera vraisemblablement prise à la dernière minute. Se posera ensuite une question évidente : quand jouer ce match en cas de report. Les deux formations n’ayant pas de rendez-vous européen cette semaine, le plus probable est qu’il soit joué lundi. C’est d’ailleurs ce que stipule le règlement. Et ce alors que le PSG est attendu du côté de la cérémonie du Ballon d’Or, avec plusieurs joueurs potentiellement récompensés dans différentes catégories.

Décision prise dans la journée

Comme le rappelle L’Equipe, le préfet de la région avait déjà reporté la rentrée des classes du 31 août au 2 septembre en début de mois, en raison d’une vigilance orange également. C’est au cours de la journée que la décision finale du maintien ou du report du match sera rendue. Pour l’instant, toujours selon le média sportif, la Préfecture se veut rassurante quant à la tenue de la rencontre, alors qu’elle doit aussi gérer toutes les problématiques liées aux supporters et au maintien de l’ordre.

Pour l’instant, la tendance est donc plutôt positive, mais tout dépendra de l’évolution des conditions météorologiques dans le sud de la France ce dimanche. La Préfecture, la LFP, le PSG et l’OM trancheront donc dans les heures à venir. Mais la menace de report du match est bien réelle, et ce serait un sacré casse-tête pour toutes les parties impliquées…

