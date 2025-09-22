Barça : Gavi va être opéré

Touché au genou droit, Gavi est sur le flanc depuis plusieurs jours. Une mauvaise nouvelle pour Hans-Dieter Flick, qui a expliqué samedi dernier qu’une décision serait prise en début de semaine concernant une opération du milieu de terrain. Et les pensionnaires du Camp Nou ont tranché. L’international espagnol va devoir passer sur le billard comme cela a été annoncé dans un communiqué de presse.

«Le joueur de l’équipe première Pablo Páez Gavira (Gavi) a subi hier des tests d’effort sportif intenses après avoir terminé un traitement conservateur pour une blessure radiale au ménisque interne de son genou droit. Afin d’assurer une récupération optimale et un retour à la compétition, Gavi subira demain une arthroscopie par le Dr Joan Carles Monllau, sous la supervision des services médicaux du club. Un nouveau rapport médical sera émis une fois l’intervention terminée.» Un nouveau coup dur pour le Barça. Mundo Deportivo parle de 5 semaines d’absence.