Barça : Gavi va être opéré
Touché au genou droit, Gavi est sur le flanc depuis plusieurs jours. Une mauvaise nouvelle pour Hans-Dieter Flick, qui a expliqué samedi dernier qu’une décision serait prise en début de semaine concernant une opération du milieu de terrain. Et les pensionnaires du Camp Nou ont tranché. L’international espagnol va devoir passer sur le billard comme cela a été annoncé dans un communiqué de presse.
El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (𝐆𝐚𝐯𝐢) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.
Las conclusiones son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Una vez finalizada la intervención se emitirá un nuevo comunicado médico.
«Le joueur de l’équipe première Pablo Páez Gavira (Gavi) a subi hier des tests d’effort sportif intenses après avoir terminé un traitement conservateur pour une blessure radiale au ménisque interne de son genou droit. Afin d’assurer une récupération optimale et un retour à la compétition, Gavi subira demain une arthroscopie par le Dr Joan Carles Monllau, sous la supervision des services médicaux du club. Un nouveau rapport médical sera émis une fois l’intervention terminée.» Un nouveau coup dur pour le Barça. Mundo Deportivo parle de 5 semaines d’absence.
