OM : le stage à Rome annulé

Pas de « ritiro » pour Marseille. Alors que le club olympien devait initialement partir en stage en Italie, le report de la rencontre face au Paris Saint-Germain - de dimanche, 20h45, à lundi, 20h - a chamboulé les plans de la formation de Roberto De Zerbi. La météo déplorable dans la ville phocéenne a contraint le club d’annuler, pour de bon, son voyage.

« Alors qu’une délégation marseillaise devait se rendre à Rome, dans un premier temps, ce matin, pour un stage mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie, le report du match OM – PSG contraint l’Olympique de Marseille à finalement annuler ce déplacement. Le groupe devait s’envoler, dans un second temps, dès ce soir après la 5e journée de Ligue 1, mais avec des conditions météorologiques encore instables et aucune garantie de pouvoir voyager à la suite de la rencontre, il a été décidé d’annuler définitivement ce stage », a communiqué l’Olympique de Marseille, ce lundi.