Jean-Michel Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon

Jean-Michel Aulas, ancien président mythique de l’OL, a officialisé sa candidature à la mairie de Lyon pour les élections de mars prochain. Dans une lettre adressée aux habitants, l’ancien président de l’Olympique lyonnais, âgé de 76 ans, affirme vouloir s’engager « en tant que Lyonnais » et non au nom d’un parti, à travers son mouvement baptisé Cœur Lyonnais. Opposé au maire sortant Grégory Doucet (EELV), Aulas promet un « engagement total » et entend redonner à la ville « sécurité, rayonnement et fierté », en défendant une approche écologique « de bon sens » et non « dogmatique ».

S’il avait d’abord annoncé une candidature sans étiquette, Aulas a finalement reçu l’investiture des Républicains, avec le soutien de Laurent Wauquiez, ainsi que l’appui de Gabriel Attal (Renaissance), d’Horizons et de l’UDI selon l’AFP. Après 36 ans passés à la tête de l’OL, il souhaite désormais mettre son expérience au service de la ville. Sa campagne débutera officiellement ce vendredi lors d’une réunion publique organisée au H7, incubateur de start-up du quartier de Confluence.