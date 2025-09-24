OL : Tyler Morton juge son début de saison

Dans une interview accordée au Progrès, le nouveau milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton, a fait le point sur son adaptation à la Ligue 1. Après plusieurs apparitions en Premier League et en Ligue des Champions avec Liverpool, le jeune anglais de 22 ans s’est directement imposé comme un élément essentiel dans les plans de Paulo Fonseca à Lyon. Malgré son terrible rouge contre Rennes, il est devenu incontournable.

« Bien sûr, pour ce qui s’est passé contre Rennes, ça ne peut pas être 20/20. Je dirai peut-être 15 ou 16. Je pense qu’on a très bien commencé. On sent une équipe qui a très envie de gagner et on se doit de montrer aux supporters pourquoi ils viennent nous soutenir chaque week-end et pourquoi on en a autant à chaque match. Je suis vraiment content que tous ces fans lyonnais apprécient de nous voir. C’est sûr, on peut faire mieux et je pense qu’on le fera. », a-t-il déclaré sans langue de bois.