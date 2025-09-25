Un coach très connu victime d’un cambriolage estimé à 820 000 €

L’ancien sélectionneur de la Belgique, Roberto Martínez, aujourd’hui sélectionneur du Portugal, a été victime d’un cambriolage spectaculaire à son domicile de Cascais, près de Lisbonne. Alors qu’il dînait à l’extérieur avec son épouse ce samedi après-midi, une bande de cambrioleurs a forcé une fenêtre pour pénétrer dans la maison et y dérober des montres de luxe ainsi que des bijoux, pour une valeur estimée à 820 000 € selon les médias portugais. La police locale privilégie la piste d’un gang étranger spécialisé dans les vols de résidences haut de gamme. Les malfaiteurs auraient minutieusement fouillé chaque pièce, profitant de plusieurs heures d’absence du couple.

Les forces de l’ordre et les experts médico-légaux ont déjà inspecté les lieux à la recherche d’indices. Roberto Martínez, 52 ans, n’a pas encore réagi publiquement à cette affaire. L’Espagnol, passé par Everton, Wigan ou encore Swansea, dirige le Portugal depuis janvier 2023 et a déjà conduit la Seleção à une victoire en Ligue des Nations, aux côtés de CR7. Marié depuis 2009 à l’Écossaise Beth Thompson, avec qui il a deux filles, le technicien rejoint malgré lui la liste de personnalités du football installées au Portugal victimes de cambriolages, à l’image de Nicolas Otamendi en 2021…