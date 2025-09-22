Barça : Joan Laporta veut qu’un de ses joueurs remporte le Ballon d’Or

Ce lundi, le Ballon d’Or va être décerné. Et alors que l’attente est interminable pour savoir qui d’Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal va remporter le Graal, les joueurs du FC Barcelone et leur délégation sont arrivés à Paris pour assister à la cérémonie.

L’occasion pour Joan Laporta, le président du club blaugrana, d’expliquer qu’il souhaite voir un de ses joueurs être récompensé ce lundi : «le Ballon d’Or ? Ce que je veux, c’est qu’il soit un joueur du Barça. Nous avons Flick qui a eu la gentillesse de venir. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde»