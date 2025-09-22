Menu Rechercher
Barça : Joan Laporta veut qu’un de ses joueurs remporte le Ballon d’Or

Ce lundi, le Ballon d’Or va être décerné. Et alors que l’attente est interminable pour savoir qui d’Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal va remporter le Graal, les joueurs du FC Barcelone et leur délégation sont arrivés à Paris pour assister à la cérémonie.

El Chiringuito TV
🔴🔵 "Quiero que lo gane un jugador del Barça".

😯 "El año pasado saltó la sorpresa...".

🎙️ Joan Laporta, en la previa de la gala del Balón de Oro con @10JoseAlvarez.
L’occasion pour Joan Laporta, le président du club blaugrana, d’expliquer qu’il souhaite voir un de ses joueurs être récompensé ce lundi : «le Ballon d’Or ? Ce que je veux, c’est qu’il soit un joueur du Barça. Nous avons Flick qui a eu la gentillesse de venir. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde»

Barcelone

Barcelone
