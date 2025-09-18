Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Man City
0 - 0
34'
Naples
Temps forts
21'
G. Di Lorenzo
Classement live 20 Man City 1 21 Naples 1
Possession 73% Man City Naples
Tirs 8 6 0 2 1 1
Grosses occasions créées 100% Naples 1 Man City 0
Compositions Man City 4-1-4-1 Naples 4-1-4-1
Grosses occasions créées
#1 Logo SSC Naples Matteo Politano 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Tijjani Reijnders 1/2 50%
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 0/2 0%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Vanja Milinković-Savić 2/2 100% #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Alessandro Buongiorno 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Rodri 41/43 95% #2 Logo Manchester City FC Rúben Dias 30/33 91%

Série en cours
V
D
D
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
100% 2 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet John Stones John Stones Blessure musculaire Rayan Aït-Nouri Rayan Aït-Nouri Blessure à la cheville Omar Marmoush Omar Marmoush Blessure au genou Rayan Cherki Rayan Cherki Blessure à la cuisse Sávio Sávio Blessure au genou
Nikita Contini Nikita Contini Blessure à la main Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Blessure musculaire Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Amir Rrahmani Amir Rrahmani Ischio-jambiers

Match Man City - Naples en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 18 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Naples (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Man City et Naples. Ce match aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Naples.

Arbitres

Felix Zwayer arbitre principal
0.5
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Christian Dietz arbitre assistant
Robert Kempter arbitre assistant
Florian Badstübner quatrième arbitre
Bastian Dankert arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44293
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 18 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ LIVE 2
Code MCI-NAP
Zone Europe
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Naples
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Comparer les stats du match
