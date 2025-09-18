Prono
Match Man City - Naples en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 18 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Naples (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Man City et Naples. Ce match aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Naples.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Naples en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 2.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Naples ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, A. Khusanov, Rodri, J. Doku, P. Foden, T. Reijnders, Bernardo Silva, E. Haaland.
Naples : de son côté, l'équipe dirigée par A. Conte évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : V. Milinković-Savić, L. Spinazzola, A. Buongiorno, S. Beukema, M. Politano, S. Lobotka, S. McTominay, K. De Bruyne, F. Anguissa, G. Di Lorenzo, R. Højlund.
- Qui arbitre le match Man City Naples ?
Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Naples ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Naples ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.