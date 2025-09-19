L’Angleterre n’en revient pas du nouveau record stratosphérique d’Erling Haaland

Et un de plus qui fait 50. Erling Haaland a inscrit hier son 50e but en Ligue des Champions pour son 49e match disputé dans cette compétition à l’occasion de la victoire de Manchester City face à Naples (2-0). Des chiffres qui font froid dans le dos puisque Kylian Mbappé a par exemple dû attendre sa 79e rencontre pour atteindre cette barre symbolique, Lewandowski 77 ou encore Messi 66. Seul Ruud van Nistelrooy se rapproche avec 62 apparitions.

La suite après cette publicité

«Il semble battre tous les records. C’est du jamais vu. Quel joueur incroyable», réagissait Phil Foden après la rencontre, passeur pour le Norvégien. «Que puis-je dire? Les chiffres parlent d’eux-mêmes, emboitait Pep Guardiola. Nous avons de la chance de l’avoir. Il fait juste pour le féliciter, car il est aux côtés de buteurs comme van Nistelrooy, Lewandowski, mais surtout des deux monstres Cristiano et Messi depuis 20 ans. Qu’Erling soit là, c’est incroyable.»

La suite après cette publicité

Haaland vise CR7

Haaland force l’admiration de ses partenaires mais aussi des observateurs à l’instar de Thierry Henry, présent sur le plateau de CBS hier soir. «À son âge, avec le nombre de buts… Personne ne peut s’asseoir à sa table» affirme le champion du monde 1998, rejoint au classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions par le héros du soir. La question que tout le monde se pose surtout, c’est peut-il devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition ?

«À ce rythme-là, oui. S’il n’est pas blessé, il pourrait jouer 10 ou 12 ans de plus, et il maintient cette progression, absolument» estime Guardiola, alors que son avant-centre n’a que 25 ans. C’est Cristiano Ronaldo qui occupe la 1ère place de ce classement avec tout de même 140 buts. La bonne nouvelle, c’est que ce chiffre ne devrait, a priori, plus augmenter. Au rythme où il avance, Haaland pourrait bien atteindre le Portugais. Mais avant cela, il y a encore beaucoup de monde à passer.