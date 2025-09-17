Les nouvelles déclarations de Donnarumma sur son départ du PSG

Gianluigi Donnarumma était de sortie ce mercredi, à la veille du match de Ligue des Champions entre Manchester City et le Napoli. Présent en conférence de presse, aux côtés de Pep Guardiola, le nouveau gardien des Skyblues a logiquement été une nouvelle fois interrogé sur son arrivée en Angleterre. L’occasion pour l’Italien de rappeler que City était sa priorité et d’avoir un mot pour ses anciens compagnons du PSG.

« Je remercie le manager et c’est pour moi un honneur et une fierté d’être ici et de l’avoir comme entraîneur. C’est une page d’histoire, l’histoire du football, donc je suis vraiment ravi d’être ici et de l’avoir comme entraîneur. J’ai encore beaucoup à améliorer, je peux encore donner beaucoup plus, c’est mon objectif : continuer à m’améliorer et donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. J’ai clairement exprimé mon désir de venir ici. C’était ma première et unique option, la seule chose que je voulais. Je suis heureux d’être ici à City, de faire partie de cette équipe fantastique, de cette famille fantastique, et de donner autant à ces couleurs, à cet écusson, et j’espère vraiment le faire pendant de nombreuses années. Avant l’été, je savais que City s’intéressait beaucoup à moi, puis la relation s’est renforcée. Je savais que l’entraîneur faisait pression pour que je vienne ici, tout le monde me voulait ici, cela m’a vraiment motivé et m’a rendu très fier de voir une telle démonstration d’affection de leur part. J’espère donner le meilleur de moi-même pour City et pour cet écusson. Je n’aime pas vraiment parler du passé et certaines personnes prennent leurs propres décisions, cela fait partie du football. Maintenant que je suis ici, je suis heureux et très fier. Je souhaite le meilleur à mes anciens coéquipiers, car ils le méritent. J’ai une excellente relation avec eux. Ils m’ont toujours témoigné de l’affection, même lorsqu’ils ont su que je partais. Pour moi, c’était très important de savoir que j’avais laissé quelque chose d’important à mes anciens coéquipiers. Cela me rend également fier », a-t-il confié en conférence de presse.