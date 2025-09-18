Ligue des Champions
LdC : Erling Haaland s’offre un record
Buteur ce jeudi soir contre le Napoli avec Manchester City, Erling Haaland vient de s’offrir un joli record. L’attaquant norvégien a permis aux joueurs de Pep Guardiola de marquer le premier but de la rencontre en inscrivant son cinquième but dans la compétition.
Squawka @Squawka – 22:18
Fewest games to reach 50 Champions League goals:Voir sur X
◉ 49 - Erling Haaland
◎ 62 - Ruud van Nistelrooy
◎ 66 - Lionel Messi
◎ 77 - Robert Lewandowski
◎ 79 - Kylian Mbappé
Erling smashes the record. 🤖
◉ 49 - Erling Haaland
◎ 62 - Ruud van Nistelrooy
◎ 66 - Lionel Messi
◎ 77 - Robert Lewandowski
◎ 79 - Kylian Mbappé
Erling smashes the record. 🤖
L’ancien du Red Bull Salzbourg et du Borussia Dortmund est devenu le joueur à atteindre ce total le plus vite puisqu’il a eu besoin de seulement 49 matches. Il devient le 10e meilleur buteur de l’histoire de la compétition en égalant Thierry Henry.
