Ligue des Champions

LdC : Erling Haaland s’offre un record

Par Aurélien Macedo
1 min.
Erling Braut Haaland @Maxppp
Man City 2-0 Naples

Buteur ce jeudi soir contre le Napoli avec Manchester City, Erling Haaland vient de s’offrir un joli record. L’attaquant norvégien a permis aux joueurs de Pep Guardiola de marquer le premier but de la rencontre en inscrivant son cinquième but dans la compétition.

Squawka
Fewest games to reach 50 Champions League goals:

◉ 49 - Erling Haaland
◎ 62 - Ruud van Nistelrooy
◎ 66 - Lionel Messi
◎ 77 - Robert Lewandowski
◎ 79 - Kylian Mbappé

Erling smashes the record. 🤖
L’ancien du Red Bull Salzbourg et du Borussia Dortmund est devenu le joueur à atteindre ce total le plus vite puisqu’il a eu besoin de seulement 49 matches. Il devient le 10e meilleur buteur de l’histoire de la compétition en égalant Thierry Henry.

Pub. le - MAJ le
