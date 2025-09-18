LdC : Erling Haaland s’offre un record

Buteur ce jeudi soir contre le Napoli avec Manchester City, Erling Haaland vient de s’offrir un joli record. L’attaquant norvégien a permis aux joueurs de Pep Guardiola de marquer le premier but de la rencontre en inscrivant son cinquième but dans la compétition.

La suite après cette publicité

L’ancien du Red Bull Salzbourg et du Borussia Dortmund est devenu le joueur à atteindre ce total le plus vite puisqu’il a eu besoin de seulement 49 matches. Il devient le 10e meilleur buteur de l’histoire de la compétition en égalant Thierry Henry.