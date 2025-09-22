Menu Rechercher
Le message d’amour de Donnarumma au PSG

Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

Présent à Paris et en lice pour le trophée Yachine, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois tenu à envoyer un message d’amour au PSG et à ses fans. Pour rappel, l’Italien a été vendu à Manchester City après avoir passé quatre ans dans la capitale française.

« Retourner ici, à Paris c’est un grand plaisir pour moi. Pendant quatre ans, c’était ma maison, c’est toujours un plaisir de venir ici. J’ai laissé tout ici, j’ai tout donné pour ce maillot, pour Paris. Merci aux supporters pour le soutien, je n’ai manqué de rien. C’est toujours un plaisir de voir mes ex-coéquipiers, j’ai un rapport extraordinaire avec eux et avec tout le PSG », a-t-il déclaré au micro de la Chaine L’Équipe.

