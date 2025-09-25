Menu Rechercher
C3, Lille : Olivier Giroud s’offre un record

Lille 2-1 Brann

Auteur de son 16e but en 26 matches de Ligue Europa sur son premier tir du match, Olivier Giroud a permis au LOSC de repasser devant les Norvégiens de Brann dans cette première rencontre de la phase de ligue de la C3.

Une réalisation précieuse pour les Dogues, mais aussi pour le champion du monde 2018. À bientôt 39 ans, Giroud est en effet devenu le buteur français le plus âgé en coupe d’Europe. L’ancien pensionnaire du Los Angeles FC est inusable !

