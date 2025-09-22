Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma remporte le Trophée Yachine

Au cours de la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet, Gianluigi Donnarumma a gagné le Trophée Yachine 2025. Le nouveau gardien italien de Manchester City déjà sacré en 2021, décroche son deuxième titre individuel. Cette saison, il a disputé 55 matches avec 18 clean sheets avec le Paris Saint-Germain, remportant la Ligue des champions, le Championnat de France, la Coupe de France, la Supercoupe d’Europe (même s’il n’a pas disputé la rencontre) et le Trophée des champions.

L’international italien devance ainsi le lauréat de la saison passée Emiliano Martinez, Jan Oblak, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, David Raya, Matz Sels et Yann Sommer. À 26 ans, il s’affirme comme l’un des meilleurs gardiens du monde et confirme son rôle clef sur la scène européenne.