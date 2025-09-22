Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma remporte le Trophée Yachine
Au cours de la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet, Gianluigi Donnarumma a gagné le Trophée Yachine 2025. Le nouveau gardien italien de Manchester City déjà sacré en 2021, décroche son deuxième titre individuel. Cette saison, il a disputé 55 matches avec 18 clean sheets avec le Paris Saint-Germain, remportant la Ligue des champions, le Championnat de France, la Coupe de France, la Supercoupe d’Europe (même s’il n’a pas disputé la rencontre) et le Trophée des champions.
#TrophéeYachine #ballondor
L’international italien devance ainsi le lauréat de la saison passée Emiliano Martinez, Jan Oblak, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, David Raya, Matz Sels et Yann Sommer. À 26 ans, il s’affirme comme l’un des meilleurs gardiens du monde et confirme son rôle clef sur la scène européenne.
