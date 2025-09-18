Menu Rechercher
LdC : le classement général après la 1ère journée

Par Matthieu Margueritte
Le trophée de la Champions League @Maxppp

La première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions vient de se terminer. Nos trois clubs français ont connu des fortunes diverses. Le Paris Saint-Germain a pulvérisé l’Atalanta (4-0), tandis que l’Olympique de Marseille et Monaco ont perdu respectivement face au Real Madrid (1-2) et le Club Bruges (1-4). Grâce à leur large succès, les champions d’Europe en titre ont parfaitement démarré leur campagne européenne puisqu’ils sont deuxièmes du classement.

Les Parisiens (2e) ont longtemps occupé la première place, mais l’Einctracht Francfort lui a chipé la place de leader provisoire grâce à sa victoire 5-1 sur Galatasaray. Large vainqueur de l’AS Monaco (4-1), le Club Bruges complète le podium. De leur côté, les deux autres représentants français sont hors du top 24. L’Olympique de Marseille est 25e, tandis que Monaco est 34e sur 36.

