Manchester City s’enflamme pour Rayan Cherki

Alors que la pépite française Rayan Cherki aborde sa première saison en Premier League avec Manchester City après son transfert estival en provenance de l’Olympique Lyonnais pour un peu moins de 40 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans a déjà montré des éclairs de son talent. Auteur de 12 buts et 20 passes décisives en 44 matches la saison dernière avec Lyon, Cherki a marqué lors de la Coupe du Monde des clubs et de ses débuts en championnat contre Wolverhampton. Toutefois, sa titularisation face à Tottenham a mis en évidence les difficultés d’adaptation au rythme et à l’exigence du football anglais, et une blessure à la cuisse le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Malgré ce coup d’arrêt, le club reste confiant dans son développement. Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, a souligné que Cherki était « un jeune joueur, un vrai talent » et qu’il devait encore progresser pour s’adapter à la Premier League, « qui est très exigeante ». Il a ajouté : « Cette saison sera importante pour son développement, mais nous regardons l’avenir positivement. Il a toutes les qualités pour devenir un joueur clé et remplacer progressivement des piliers comme Gundogan ou De Bruyne » selon Manchester Evening News.