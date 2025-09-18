Menu Rechercher
Manchester City - Naples: les compositions officielles

Gianluigi Donnarumma en action avec Manchester City. @Maxppp
La première journée de Ligue des Champions se poursuit ce jeudi soir. Manchester City reçoit Naples à l’Etihad Stadium à 21h. Les Citizens s’organisent en 4-1-4-1 avec Donnarumma aux cages. La défense est composée de O’Reilly, Gvardiol, Ruben Dias et Khusanov. Rodri est placé juste devant la défense. Doku, Foden, Reijnders et Bernardo Silva sont en soutien de Haaland qui est placé à la pointe de l’attaque.

Côté Napolitain, les hommes d’Antonio Conte s’articulent également en 4-1-4-1 avec Milinković-Savić aux buts. Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno et Spinazzola sont en défense. Lobokta est placé juste devant la défense. Politano, Anguissa, De Bruyne, Mc Tominay vont animer l’attaque napolitaine aux côtés de Højlund, placé en pointe.

Les compositions:

Manchester City: Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri - Silva, Reijnders, Foden, Silva - Haaland

Naples: Milinković-Savić - Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, Mc Tominay - Højlund

