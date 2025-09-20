Menu Rechercher
Ligue 2 : Montpellier regagne enfin, Troyes écrase Guingamp et passe deuxième

Par Jordan Pardon
1 min.
Teji Savanier @Maxppp
Troyes 5-2 Guingamp

Les favoris ont tenu leur rang cet après-midi en Ligue 2. D’un côté, Montpellier a fait le métier à la maison en s’imposant 2-0 face à Bastia, décidément voué à jouer sa survie cette année. Titulaire pour la première fois de la saison, Téji Savanier donnait le ton avec une passe décisive pour Christopher Jullien, buteur de la tête dès la 10e minute. Précieux, Alexandre Mendy a enfoncé le clou à peine huit minutes plus tard suite à un corner de Savanier, absolument dans tous les bons coups.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Red Star Red Star 13 6 +7 4 1 1 11 4
2 Logo Troyes Troyes 13 6 +6 4 1 1 11 5
3 Logo ASSE ASSE 11 5 +6 3 2 0 11 5
4 Logo Pau Pau 11 6 +4 3 2 1 10 6
5 Logo Amiens Amiens 9 6 +4 2 3 1 9 5
6 Logo Clermont Clermont 9 6 +1 2 3 1 6 5
7 Logo Montpellier Montpellier 8 6 +1 2 2 2 6 5
8 Logo Annecy Annecy 8 6 0 2 2 2 7 7
9 Logo Reims Reims 8 5 0 2 2 1 5 5
10 Logo Nancy Nancy 8 6 -1 2 2 2 6 7
11 Logo Rodez Rodez 8 6 -3 2 2 2 3 6
12 Logo Laval Laval 7 6 -2 1 4 1 7 9
13 Logo Guingamp Guingamp 7 6 -5 2 1 3 9 14
14 Logo Dunkerque Dunkerque 6 6 -1 1 3 2 9 10
15 Logo Le Mans Le Mans 5 6 -2 1 2 3 7 9
16 Logo Grenoble Grenoble 5 6 -3 1 2 3 6 9
17 Logo Boulogne Boulogne 3 6 -6 1 0 5 2 8
18 Logo Bastia Bastia 2 6 -6 0 2 4 2 8
Voir le classement complet

Cette opération fait les affaires du MHSC, septième au classement après ce premier succès obtenu depuis quatre matchs. Bastia est plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2. Dans l’autre match de l’après-midi, Troyes a poursuivi son super début de saison en éparpillant Guingamp (5-2). Les Bretons avaient pourtant ouvert le score grâce à Hatchi (4e), avant de s’écrouler. Diop avait égalisé sur corner (24e), Boura a ensuite conclu une superbe action collective (27e), tandis qu’Assoumou (38e), Ifnaoui (53e), et El Idrissy (80e) ont fini le travail. Kielt a réduit l’écart en fin de rencontre (84e). Comptablement, ce succès large permet aux Troyens de passer deuxièmes de Ligue 2, à hauteur du Red Star. Guingamp est 13e.

