Ballon d’Or : une légende de taille a été choisie pour remettre le trophée

Le Ballon d’Or 2025 aura un invité de prestige pour son sacre. Dès lundi soir, le suspense pour connaître le nom du successeur de Rodri va prendre fin lors de la cérémonie qui se déroulera au théâtre du Châtelet, à Paris. Et pour savoir qui des favoris entre Lamine Yamal (FC Barcelone) et Ousmane Dembélé (PSG) sera l’élu, Ronaldinho sera chargé de remettre le trophée lors du gala, d’après la Cadena COPE.

Ancien lauréat en 2005, le Brésilien, passé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ajoutera une touche symbolique à l’édition 2025, où le suspense reste entier quant à l’identité du futur vainqueur. Rendez-vous lundi soir.