Les banderoles insultantes de supporters du PSG contre l’OM

À la veille du premier choc entre le PSG et l’OM cette saison en Ligue 1, des ultras parisiens se sont déplacés au Campus PSG de Poissy. Selon les informations de RMC Sport, ils se sont installés sur l’habituel terrain des féminines afin d’assister au dernier entraînement des joueurs de Luis Enrique avant le Classique.

Toujours selon RMC Sport, plusieurs banderoles ont été déployées par les fans parisiens dans les tribunes et au bord du terrain. «Des coupes prestigieuses pour une histoire glorieuse. L’Europe c’est Paris», peut-on lire sur l’une d’elles, tandis qu’une autre, hostile au club phocéen, affiche : «Pour l’honneur du blason, humiliez ces bouffons». L’ambiance est déjà tendue, alors que la rencontre est programmée pour ce dimanche à 20h45.

