Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

PSG : Luis Enrique s’explique sur le choix des capitaines

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
betclic
1 3.63 N 4.02 2 1.80 Bonus 100€ Voir sur DAZN

À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en Ligue 1, sur la pelouse du Vélodrome, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique a précisé en conférence de presse qu’il ne désignait pas les capitaines de son équipe.

La suite après cette publicité

« Je n’ai jamais sélectionné les capitaines. Les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent les choisir. C’est Marquinhos. Le reste, quand le club voudra donner l’information, vous le saurez », a déclaré l’entraîneur parisien. Une mise au point qui confirme le statut de Marquinhos comme leader du vestiaire et laisse planer le suspense sur l’ordre hiérarchique des vice-capitaines.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marquinhos
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier