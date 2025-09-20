PSG : Luis Enrique s’explique sur le choix des capitaines

À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en Ligue 1, sur la pelouse du Vélodrome, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique a précisé en conférence de presse qu’il ne désignait pas les capitaines de son équipe.

« Je n’ai jamais sélectionné les capitaines. Les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent les choisir. C’est Marquinhos. Le reste, quand le club voudra donner l’information, vous le saurez », a déclaré l’entraîneur parisien. Une mise au point qui confirme le statut de Marquinhos comme leader du vestiaire et laisse planer le suspense sur l’ordre hiérarchique des vice-capitaines.

