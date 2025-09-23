Ballon d’Or 2025 : le PSG va organiser une fête pour Dembélé

La nuit a été courte pour Ousmane Dembélé, lauréat du 69e Ballon d’Or France Football, ce lundi soir. L’international français (57 sélections) a fêté sobrement son sacre au restaurant Lafayette’s, dans le 8e arrondissement de Paris, d’après L’Équipe. Après s’être prêté au jeu des photos, le joueur du Paris Saint-Germain a célébré son trophée en compagnie de sa famille et de ses proches, dont Mathieu Bodmer et Bernard Mendy.

Toujours d’après L’Équipe, les festivités vont se poursuivre ce mardi soir pour Dembélé. Après le gala annuel du PSG et de sa fondation, le club parisien fêtera le Ballon d’Or avec le staff et les coéquipiers dans un endroit plus privé et plus calme. Certains joueurs, présents lors de la défaite à Marseille lundi soir (1-0), avaient déjà retrouvé Dembélé dans la nuit dernière.