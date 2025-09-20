PSG : Luis Enrique esquive une question sur Achraf Hakimi

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Marseille ce dimanche soir, Luis Enrique a été interrogé sur la situation d’Achraf Hakimi, notamment après le réquisitoire du parquet de Nanterre réclamant un procès pour viol contre Achraf Hakimi. Dans l’attente de la décision de la juge d’instruction, une journaliste lui a directement demandé pourquoi le latéral marocain conservait le rôle de vice-capitaine malgré sa situation judiciaire.

L’entraîneur espagnol a refusé de répondre à la question, esquivant le sujet sans entrer dans le fond. Luis Enrique a simplement répondu «ok, je pars», en souriant, avant de regagner sa place et de dire : «je vais répondre comme d’habitude, quand on me parle des capitaines, je n’ai jamais sélectionné les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent décider qui représente l’équipe. Vous ne savez pas qui sont capitaines ? Ce n’est pas poli. Le premier capitaine, c’est Marquinhos».