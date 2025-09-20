Barça : les mots forts de Deco sur le PSG et Luis Enrique

Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a dressé un premier bilan du mercato estival, clôturé il y a trois semaines, et s’est projeté sur la saison 2025-2026 lors d’un entretien avec le journal brésilien Lance. Ambitieux, l’ancien joueur du FC Porto et des Blaugranas a clairement affirmé que la Ligue des Champions était un objectif pour le club, tout en soulignant la difficulté d’une compétition relevée, où plusieurs grands clubs européens se sont considérablement renforcés, comme Liverpool, le Real Madrid et surtout le PSG, saluant notamment le travail accompli par Luis Enrique à la tête du club parisien.

«Il y a beaucoup d’équipes qui se sont très bien renforcées, comme Liverpool, qui a recruté de bons joueurs, ou encore le Real Madrid, a-t-il expliqué. Les équipes sont meilleures. Nous devons être très forts si nous voulons viser la finale. Le PSG est une équipe incroyable ; il a réussi à construire un effectif solide ces dernières années, a fait les bons recrutements, et possède un entraîneur que j’apprécie beaucoup, qui est très compétitif et sérieux. C’est l’un des principaux candidats à remporter de nouveau la Ligue des champions. Ce sera un bon match, un match attractif, mais il s’agit plutôt d’un match de qualification. Nous devons avancer match après match. Cela ne sert à rien de rêver de la Ligue des champions si l’on ne passe pas la phase de groupes. C’est un beau match, mais nous allons tenter d’engranger des points pour atteindre notre objectif, qui est de nous qualifier.» La rencontre entre le Barça et le PSG en Ligue des Champions est programmée pour le 1er octobre, en Catalogne.