PSG : la petite phrase de Dembélé avant le Ballon d’Or
À deux jours de la cérémonie tant attendue du Ballon d’or, Ousmane Dembélé a reçu ce samedi le "Onze d’or", un trophée décerné chaque année par le magazine Onze Mondial, qui récompense le meilleur joueur évoluant en Europe. L’occasion également pour l’attaquant parisien de répondre aux questions de jeunes joueurs de son tout premier club, le FC Evreux 27.
Un entretien à retrouver en intégralité ce dimanche dans Le Club Ligue 1+ à partir de 19h15 👌
«Ça fait quoi d’être le meilleur joueur du monde ?», lui a d’ailleurs demandé Samba, U12. Ce à quoi le champion d’Europe en titre avec le PSG lui a répondu : «je ne sais pas si je suis le meilleur joueur du monde mais ton commentaire me fait plaisir. Il y a beaucoup de bons joueurs dans le football. Après meilleur joueur du monde, c’est un grand mot». La réponse, ce lundi.
