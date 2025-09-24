OL : Tyler Morton révèle l’image qu’il avait de la Ligue 1
Dans un entretien exclusif accordé au Progrès, Tyler Morton est revenu sur son arrivée à l’Olympique Lyonnais et l’image qu’il se faisait de la Ligue 1 avant de la découvrir. Le milieu anglais, prêté par Liverpool, explique avoir consulté des amis déjà présents en France afin d’anticiper ce nouveau défi. « J’ai quelques amis qui jouent dans ce championnat, et à qui j’ai parlé quand j’ai su que j’allais venir. Leurs avis étaient positifs, ils me parlaient d’un championnat très physique », a-t-il confié, soulignant la réputation d’intensité du football français.
Séduit par la qualité des joueurs évoluant aussi bien à l’OL que dans d’autres clubs, Morton considère la Ligue 1 comme un « championnat majeur en Europe », parfaitement adapté à sa progression. « C’était parfait pour moi. J’avais envie de me battre pour ce club, dans ce stade, un endroit formidable pour jouer au football », a-t-il ajouté. Un discours qui traduit son enthousiasme et sa volonté de s’imposer rapidement dans un contexte qu’il juge idéal pour franchir un nouveau cap dans sa très jeune carrière.
