OL : Fonseca analyse les débuts de Morton et Šulc

Pavel Šulc @Maxppp

Lors de son point presse après la victoire de l’OL contre Getafe, Fonseca a pris le temps de s’exprimer sur les jeunes talents Tyler Morton et Pavel Sulc, deux recrues estivales en pleine progression au sein de l’équipe. Il a souligné que, bien que ces deux éléments évoluent à des postes différents, ils représentent un vrai potentiel pour le club.

«Tyler a très bien joué. À Liverpool, il a appris un jeu similaire à celui que nous pratiquons. Il a bien joué, c’est un joueur de qualité avec le ballon. Concernant Pavel, il évolue à une autre position, il aura besoin de temps, mais c’est aussi un joueur de qualité. Il doit apprendre notre jeu et comprendre nos intentions, mais je suis content de ce joueur.»

