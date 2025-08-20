OL : Mahamadou Diawara pisté par le FC Copenhague

Prêté la saison passée au Havre, Mahamadou Diawara a disputé 15 matches avec le club doyen pour une passe décisive. De retour à l’OL, l’ancien espoir du PSG, qui totalise 28 matches en L1 depuis le début de sa carrière, pourrait ne pas rester très longtemps entre Rhône et Saône.

Selon nos informations, le milieu de terrain de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 à Lyon, est ciblé par le FC Copenhague qui apprécie grandement son profil. En France, Brest songeait à lui, mais les relations fraîches entre le club rhodanien et la formation bretonne suite à l’échec du transfert de Pierre Lees Melou ont réduit à néant les espoirs du SB29.