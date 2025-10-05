Nicolas Tagliafico a repris les commandes avec l’OL

Cet été, l’OL a tout reconstruit. Relégués administrativement par la DNCG, les Gones ont finalement pu se maintenir en faisant de nombreuses promesses au gendarme financier du football français. Parmi l’une de ces promesses, une baisse significative de la masse salariale du club. Parmi tous ces départs, la perte de Nicolas Tagliafico, en fin de contrat le 30 juin dernier, permettait d’assainir les finances rhodaniennes. Finalement, l’Argentin et le club qu’il a rejoint en 2022 n’ont jamais été très loin cet été.

Malgré des offres plus onéreuses, le champion du monde 2022 a décidé de resigner un contrat de deux ans, plus une année en option, cet été à Lyon. Pour justifier ce choix fort, le défenseur gauche de 33 ans n’a pas caché son amour pour Lyon : «j’ai pris mon temps. Nous connaissons les problèmes financiers qu’avait le club, j’ai voulu analyser la situation. Et quand j’ai appris que le club allait rester en Ligue 1, j’ai tout de suite été ouvert à prolonger. Je l’avais dit à Matthieu Louis-Jean que j’étais prêt à écouter. J’ai eu plusieurs options pour signer dans un autre club, mais quand on est heureux dans un endroit où l’on voit que les choses peuvent s’améliorer, cela ne vaut pas le coup de partir.»

Nicolas Tagliafico a remis tout le monde d’accord

Une décision qui a rendu heureux les supporters de l’OL, très attachés à l’ancien de l’Ajax Amsterdam qui affiche une détermination et une combativité exemplaires depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Ayant besoin de temps pour se remettre physiquement d’un été éprouvant, Tagliafico était cantonné à un statut de remplaçant lors du mois d’août. Profitant de l’absence d’Abner pour retourner dans le onze lyonnais, le natif de Rafael Calzada a montré pourquoi il était indispensable dans le système Fonseca. Intraitable défensivement sur son côté, il a largement contribué aux prouesses de la meilleure défense de Ligue 1 lors des dernières rencontres.

Toujours aussi impactant offensivement à l’instar des nombreux buts importants qu’il a inscrits la saison dernière, Tagliafico mouille le maillot en toutes circonstances et insuffle une combattivité combative au sein de son équipe. Mentor dans le vestiaire, l’international argentin (72 sélections) sort d’une excellente semaine. Homme du match lors du succès à Lille, le numéro 3 rhodanien a dépassé Eric Abidal au nombre d’apparitions (108) lors de la rencontre européenne contre le RB Salzbourg. Nicolas Tagliafico aura sûrement à cœur de confirmer cet après-midi à domicile face à Toulouse avant un nouveau rassemblement international avec l’Albiceleste.