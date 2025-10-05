Ligue 1 : Toulouse réalise le hold-up et s’impose sur le fil à l’OL

Avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Lille ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais avait une belle occasion de prendre provisoirement la tête de leader du Championnat en l’emportant face à Toulouse, devant son public. Quatre jours après sa deuxième victoire en Ligue Europa, Paulo Fonseca repositionnait Satriano en pointe, avec Karabec sur son côté droit et Fofana de retour en tant que titulaire. Tout comme Morton, dans l’entre-jeu. La grosse équipe, pour faire tomber une équipe toulousaine qui n’a plus gagné depuis le 24 août dernier.

Rapidement, les Lyonnais se montraient très dangereux avec une première occasion de Fofana passé tout proche du poteau droit de Restes (10e), avant une grosse erreur de relance du portier toulousain, qui s’est racheté en repoussant la frappe de Tolisso (12e). Mais c’est au terme d’un superbe mouvement collectif entre Tessmann et Satriano notamment que Fofana est venu ouvrir le score (1-0, 24e). Très remuant après avoir été piqué par son entraîneur, le Belge n’est pas passé loin du doublé avant la pause (33e).

L’OL s’incline sur le fil

L’OL avait fait le plus dur, mais avait tout de même baissé de rythme après la pause, laissant ainsi le ballon au Téfécé, qui s’est offert de belles occasions pour revenir grâce à Methalie (49e), puis Dönnum, contré par Niakhaté (70e). Globalement en maîtrise, l’OL ne parvenait toujours pas à faire le break et se dirigeait encore vers une courte victoire 1-0. Car même dans les temps faibles, la charnière lyonnaise faisait preuve d’une très grande solidité à l’instar du début de saison.

Mais à force de subir, l’OL a fini par concéder l’égalisation sur une frappe de Magri excentré, mais contrée par Mata (1-1, 87e). De quoi piquer les Lyonnais, qui devait maintenant réagir en quelques minutes. Mais à l’inverse et sur un dernier corner toulousain, Toulouse arrachait la victoire grâce à une grosse tête d’Emersonn (2-1, 90e+6). Un coup parfait pour le Téfécé, qui passe au neuvième rang. De son côté, l’OL subit un coup d’arrêt avant la trêve internationale et passe au troisième rang, alors qu’il tenait la victoire à la 87e minute.