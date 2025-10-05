Manchester United : que devient Leny Yoro ?

Après une première saison d’adaptation en terres mancuniennes, aussi marquée par certains pépins physiques qui l’ont empêché de bien démarrer, Leny Yoro entame sa deuxième saison à Old Trafford. Si le contexte autour des Red Devils reste complexe, avec de vives critiques qui s’abattent sur les propriétaires et sur l’entraîneur Ruben Amorim, l’ancien Lillois avait à cœur d’effacer les quelques critiques reçues lors de l’exercice précédent. « Ce but n’aurait jamais dû arriver. Pause sur Yoro. Je ne sais pas ce qu’il regarde. Est-ce qu’il regarde l’arbitre de touche pour voir s’il va le tirer d’affaire. Je ne sais pas s’il pensait qu’il y avait hors-jeu. Nous savons tous qu’il y a but. Qu’est-ce qu’il regarde ? En fait, je ne sais pas. Je n’avais jamais vu ça auparavant… », avait même lancé Thierry Henry à son sujet en avril après un match contre Newcastle.

La suite après cette publicité

Cette saison, en début d’exercice, une statistique avait même énormément circulé sur les réseaux sociaux : au 26 août, soit en un an, Leny Yoro n’avait encore jamais été titulaire lors d’une victoire de Manchester United face à une équipe présente en Premier League. Mais ces dernières semaines, l’international espoirs est en train de s’imposer et de rendre de belles copies, à l’image de sa prestation lors de la victoire 2-0 contre Sunderland samedi.

Il commence à s’imposer

« Discipliné dans sa défense et méritant d’être rappelé dans l’alignement de départ après avoir été mis sur le banc lors des deux matchs précédents. Apporte un meilleur équilibre à la défense à trois de United », peut-on lire dans le Manchester Evening News, qui lui a attribué un 7/10 dans les notes du match. En Angleterre, beaucoup louent ses qualités athlétiques mais surtout sa maîtrise du ballon et l’utilisation qu’il fait du cuir lorsqu’il est en sa possession. Ses qualités purement défensives, comme sa capacité à marquer à la culotte un rival, sont aussi mises en avant. Désormais considéré comme titulaire (5 titularisations en 7 rencontres cette saison), le défenseur français prouve pourquoi tant de grands clubs s’étaient battus pour ses services à l’été 2024.

La suite après cette publicité

« En vérité, à 19 ans, Van Dijk n’était pas Yoro… il était juste grand avec de beaux cheveux. À 19 ans, Yoro joue déjà comme s’il avait 10 ans d’expérience. Les défenseurs centraux atteignent généralement leur apogée à 27 ans, mais il est en avance sur son temps… polyvalence, sang-froid, QI. C’est un vrai pro », s’était déjà emporté Rio Ferdinand en septembre. Ce match contre les Black Cats renforce l’idée qu’il peut être un taulier dans la défense de Manchester United, surtout s’il continue sur cette lancée. Il reste encore de la marge de progression, notamment dans la régularité et sa capacité à conserver le même niveau sur toute la durée d’un match. Mais de nombreux internautes anglais ont réclamé qu’il soit appelé en équipe de France, lui qui avait été performant contre la Serbie avec les Espoirs en septembre. Gérard Baticle l’a encore convoqué pour ce prochain rassemblement international d’octobre… Avant d’envisager un appel chez les A dans les mois à venir ?