OL : le rôle de Fonseca, Jonathan Rowe, le niveau de la L1… les premiers mots de Tyler Morton

Il est sûrement la recrue de l’été pour qui les supporters lyonnais nourrissent le plus d’attentes. Arrivé pour 10 millions d’euros en provenance de Liverpool, Tyler Morton est le joueur le plus cher de ce mercato rhodanien, profondément tourné vers l’avenir. Un prix important, certes, mais qui peut aussi s’expliquer par les quelques références que présente son CV au premier regard.

La suite après cette publicité

S’il n’a joué que 2 matchs de Premier League avec les Reds (lors de la saison 2021/2022), le milieu de 22 ans s’est affirmé lors de son prêt à Hull City en 2023 comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de Championship. Sa belle saison (39 matchs, 3 buts, 5 passes décisives) lui a d’ailleurs ouvert les portes de la sélection anglaise U21. Malgré une dernière année quasi blanche avec les Reds (5 matchs), il a pris part et a remporté l’Euro Espoirs cet été, se muant même en passeur décisif pour Jonathan Rowe sur le but du sacre face à l’Allemagne (3-2).

La suite après cette publicité

Fonseca l’a rapidement convaincu

Ses débuts avec l’OL en préparation ont été plutôt prometteurs, tout comme sa première en Ligue 1 face à Lens (0-1), le week-end passé, avec un rôle de régulateur que lui avait confié Paulo Fonseca. Ce jeudi, l’Anglais était présent en conférence de presse, et il a évoqué le rôle central joué par son coach dans son transfert : «avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style. Paulo Fonseca a été fantastique, on a parlé une ou deux fois et ça a rendu ma décision plus claire. J’en ai parlé à mon agent. Ce jeu à deux milieux qui décrochent, ça ressemble à Liverpool. Mon intégration s’est bien passée, tout le monde est très sympa ici. Je connaissais beaucoup de choses sur l’OL, un peu moins sur la ville. Le club est vraiment impressionnant, je les ai beaucoup suivis, notamment l’année dernière. J’étais très excité de venir ici », a-t-il expliqué.

Il a également loué la qualité du championnat français, qu’il considère comme compétitif : «c’est un grand championnat, attirant, avec des joueurs de grande qualité et je connais des joueurs ici comme Gomez Rodrigues ou Jonathan Rowe, brillants. C’est un tremplin de jouer sur une telle scène. La passion qu’il y a dans ce championnat m’attirait et je suis passionné de foot. Ça a été assez facile pour moi de venir ici. Dès que le club s’est intéressé à moi, tous mes proches savaient que j’allais signer. » Sur son profil, Morton se décrit comme un milieu polyvalent, capable d’être dans les deux surfaces, et friand du jeu de possession comme le réclame Fonseca. «Comme tous les gamins de Liverpool, mon modèle est bien sûr Steven Gerrard. J’aimais aussi le jeu de passes de Xabi Alonso, car j’aime beaucoup les passes dans le dos de la défense », confie-t-il. Une attirance pour le but qu’il aura encore l’occasion de montrer samedi contre Metz, et encore dans dix jours pour un choc face à l’OM.

La suite après cette publicité

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+