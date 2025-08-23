Prono
Match Lyon - Metz en direct commenté
2e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 23 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Metz (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Metz. Ce match aura lieu le samedi 23 août 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Metz en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 août 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lyon Metz en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Metz ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, T. Morton, M. Fofana, C. Tolisso, P. Šulc, G. Mikautadze.
Metz : de son côté, l'équipe dirigée par S. Le Mignan évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : J. Fischer, M. Mboula, J. Gbamin, S. Sané, G. Tsitaishvili, K. Kouao, G. Hein, B. Stambouli, B. Traoré, G. Abuashvili, B. Madjo.
- Qui arbitre le match Lyon Metz ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Metz ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Metz ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 août 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : M. Fofana 25', C. Tolisso 30'.