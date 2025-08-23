Menu Rechercher
2 - 0
72'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 2e journée
Lyon
2 - 0
MT : 2-0
72'
Metz
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 0
30'
2 - 0
C. Tolisso (PD A. Maitland-Niles)
25'
1 - 0
M. Fofana (PD P. Šulc)
Classement live 1 Lyon 6 17 Metz 0
Possession 51% Lyon Metz
Tirs 10 5 7 5 2 9
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 Metz 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 Metz 5-3-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 1 #2 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Georges Mikautadze 2/4 50% #2 Logo Metz Boubacar Traoré 1/2 50% #3 Logo Metz Brian Madjo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Georges Mikautadze 2 #2 Logo Lyon Malick Fofana 2 #3 Logo Metz Benjamin Stambouli 2
Fautes subies
#1 Logo Metz Urie-Michel Mboula 3 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 2 #3 Logo Lyon Tyler Morton 2
Tirs (%)
#1 Logo Metz Giorgi Tsitaishvili 0/2 0% #2 Logo Metz Giorgi Abuashvili 0/2 0% #3 Logo Lyon Pavel Šulc 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Metz Giorgi Abuashvili 4 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Malick Fofana 5/6 83% #2 Logo Metz Benjamin Stambouli 4/5 80% #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 5/7 71%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Metz Giorgi Abuashvili 0/10 0% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/8 0% #3 Logo Metz Boubacar Traoré 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Metz Brian Madjo 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 70/71 99% #2 Logo Metz Jean-Philippe Gbamin 55/57 96% #3 Logo Metz Gauthier Hein 50/52 96%

Série en cours
V
V
D
V
N
D
V
D
V
V
Rencontres précédentes
67% 18 Victoires 19% 5 Nuls 15% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Corentin Tolisso Corentin Tolisso Blessure au mollet Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Lésion du ligament collatéral tibial du genou Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Nemanja Matić Nemanja Matić Conduite répréhensible
Jessy Deminguet Jessy Deminguet Blessure au talon Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Ischio-jambiers Cheikh Sabaly Cheikh Sabaly Blessure au genou

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Mikael Berchebru arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Soulaimane Chamel quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 31107
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 52

Date 23 août 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OL-FCM
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Metz
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
