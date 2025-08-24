Morton, Sulc, Karabec… les recrues de l’OL mettent déjà tout le monde d’accord !

L’OL reçu six sur six. Après une victoire séduisante sur la pelouse du RC Lens (1-0), le club rhodanien a confirmé, samedi soir, ses bonnes dispositions en ce début de saison 2025-2026. Suite à un été agité - marqué par la mise à l’écart de John Textor et un large remaniement d’effectif - les Gones ont retrouvé les terrains et les voyants sont, pour l’heure, au vert. De retour au Groupama Stadium lors de la 2e journée de Ligue 1, l’OL a vécu une soirée relativement tranquille face au FC Metz avec une large victoire (3-0). Si tout n’est pas encore parfait, les coéquipiers de Georges Mikautadze, provisoirement en tête du championnat, s’avancent, quoi qu’il en soit, avec le plein de confiance au moment de préparer la venue de l’OM dimanche prochain à Décines.

«Ce qui me plaît le plus dans le jeu de notre équipe, c’est la maîtrise globale du jeu, même si cela n’a pas été un match parfait et qu’il y a eu des moments où on n’a pas été trop bien dans le pressing. On a toujours gardé de la stabilité, on n’a pas concédé trop d’occasions et on a encore réussi à faire un clean-sheet», assurait à ce titre Jorge Maciel, entraîneur-adjoint de l’OL après le succès des siens face aux Grenats. Idéalement lancé par Malick Fofana, auteur d’un superbe but, l’OL a ensuite pu compter sur l’expérimenté Corentin Tolisso avant que le nouveau renfort de l’été, Adam Karabec, ne parachève la victoire des siens.

Des recrues déjà décisives

Entré en jeu pour le dernier quart d’heure, le Tchèque de 22 ans a d’ailleurs marqué de précieux points. Porté vers l’avant, juste techniquement et déjà buteur, Karabec n’est pourtant pas la seule recrue à avoir brillé. Dès lors, si Afonso Moreira et Ruben Kluivert ont également glané quelques minutes de jeu, la prestation de Tyler Morton dans l’entrejeu n’est elle clairement pas passée inaperçue. Auteur d’un match plein à Lens, le transfuge de Liverpool est encore sorti du lot : 100% de duels remportés, 3 ballons récupérés, 91% de passes réussies et une sublime ouverture adressée à Maitland-Niles sur le second but de l’OL. Autoritaire dans ses interventions, l’Anglais de 22 ans a finalement largement tenu son rang.

Dans son sillage, que dire de Pavel Sulc, titularisé pour la première fois en Ligue 1. Aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Mikautadze et Fofana, l’autre tchèque de 24 ans s’est lui aussi illustré positivement. Passeur décisif dès la 25e minute de jeu, il a ensuite apporté toutes ses qualités de percussion face au jeune Urie-Michel Mboula. Pas toujours en réussite (0 tir cadré, 1 petit duel remporté), l’ex-joueur du Viktoria Plzen a malgré tout rendu une copie plus que cohérente. Présent au micro de Ligue1+ après la rencontre, Clinton Mata ne s’y trompait d’ailleurs pas et soulignait l’apport de ces recrues estivales.

«On ne pouvait pas rêver mieux, la victoire à domicile était super importante, on a mis les ingrédients qu’il fallait pour gagner ce match même si c’était un peu plus difficile en première mi-temps. Metz attendait notre erreur et on a été très vigilant sur cet aspect. Le score est mérité. Je ne suis pas surpris du niveau de l’OL, depuis l’année dernière on a gardé les mêmes principes de jeu, on a certes perdu en qualité mais on a des jeunes qui toquent à la porte de l’équipe première, des nouvelles recrues, c’est une nouvelle ère et on doit continuer sur cette lancée», affirmait le défenseur de 32 ans. Morton, Sulc, Karabec… l’OL semble avoir visé juste cet été et c’est encore loin d’être terminé au regard des propos tenus par son directeur sportif Matthieu Louis-Jean.