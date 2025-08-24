L’OL annonce un sprint final de mercato bouillant !

Que l’été fut compliqué pour les fans de l’Olympique Lyonnais… Beaucoup se voyaient déjà en Ligue 2 - voire plus bas - suite à une première décision de la DNCG de rétrograder le club administrativement, la faute à une gestion pour le moins scabreuse de John Textor. Heureusement pour le club rhodanien, les nouveaux patrons du club ont pu redresser la barre et les Lyonnais ont réussi à convaincre la DNCG de revenir sur leur décision.

Et la saison a particulièrement bien commencé pour les troupes de Paulo Fonseca, puisqu’après deux journées, le club de la capitale des Gaules pointe déjà en tête du championnat, avec deux victoires en autant de matchs. Une bonne entame de saison, en bonne partie grâce à l’apport des recrues comme Tyler Morton, très intéressant contre Metz (3-0) samedi et élu homme du match par les supporters. Un marché estival fait de jolis petits coups, et qui ne devrait pas s’arrêter là.

Du renfort en attaque

Samedi, après le match, le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean a d’ailleurs annoncé que des recrues sont encore attendues, tout comme des départs sont aussi à prévoir. « Nous n’avons clairement pas terminé notre mercato dans les entrées comme dans les sorties. Ce sera une longue semaine qui s’annonce. Nous voulons avoir l’équipe la plus compétitive possible pour jouer trois compétitions cette saison », a-t-il ainsi déclaré.

« Nous allons certainement nous positionner pour recruter encore un joueur offensif. Nous verrons quelles seront les possibilités du marché… hors vente. Nous savons que nous allons être attaqués, probablement. Malick (Fofana, NDLR) notamment est un très bon joueur mais nous en avons d’autres. Cela pourrait donc être un autre élément (susceptible de partir). Nous ne savons pas ce qui se passera », a conclu Matthieu Louis-Jean. L’OL, qui a récemment annoncé l’arrivée du gardien Dominik Greif et a dépensé 35 millions d’euros cet été, n’en a donc pas fini avec ses emplettes estivales…