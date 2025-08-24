Le PSG prête Renato Sanches au Panathinaikos

L’histoire entre Renato Sanches et le Paris Saint-Germain n’est pas encore officiellement terminée mais le Portugais va (encore) connaître un nouveau challenge loin de Paris. Arrivé en provenance de Lille à l’été 2022, le natif de Lisbonne - prêté à la Roma et au Benfica au cours des deux dernières saisons - va cette fois-ci défendre les couleurs du Panathinaikos.

«Renato Sanches prêté au Panathinaïkos FC. Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches», précise le communiqué de la formation parisienne pour officialiser la nouvelle. Convoité par Trabzonspor lors de ce mercato estival, celui qui aura disputé 27 petits matches avec les champions d’Europe en titre a finalement décidé de s’envoler pour Athènes. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le joueur de 28 ans est prêté sans option d’achat.

Direction la Grèce pour Sanches

«Je suis très heureux d’être ici. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je suis venu, je sais que le Panathinaikos est une grande équipe. Le Panathinaikos est une très grande équipe. Je voulais venir ici pour les aider à gagner des titres. J’espère que je pourrai aider pour que nous puissions célébrer», a d’ailleurs assuré l’intéressé lors de son arrivée.

Gêné par les blessures ces derniers mois, le droitier d’1m76 va donc tenter de retrouver des sensations sous les ordres de Rui Vitória, avec qui il a travaillé à Benfica. «L’entraîneur du Panathinaikos a été mon premier entraîneur, donc je suis très heureux», a également reconnu l’international portugais (32 sélections, 3 buts). Reste désormais à savoir si Renato Sanches parviendra à retrouver, ou non, son tout meilleur niveau…