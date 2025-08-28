Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

PSG : les confidences de Nasser al-Khelaïfi sur le mercato

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nasser Al-Khelaïfi @Maxppp

En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain s’est retrouvé doté d’un calendrier assez compliqué, Nasser al-Khelaïfi était présent du côté de Monaco. Le président du club francilien en a profité pour accorder un entretien à L’Équipe.

La suite après cette publicité

Il en a profité pour évoquer le mercato de son équipe et a annoncé plutôt des départs que des arrivées : «la clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier