PSG : les confidences de Nasser al-Khelaïfi sur le mercato

En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain s’est retrouvé doté d’un calendrier assez compliqué, Nasser al-Khelaïfi était présent du côté de Monaco. Le président du club francilien en a profité pour accorder un entretien à L’Équipe.

Il en a profité pour évoquer le mercato de son équipe et a annoncé plutôt des départs que des arrivées : «la clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a.»