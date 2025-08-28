LdC : l’Atalanta envoie déjà un message à l’OM

L’heure des retrouvailles. Balayé par l’Atalanta Bergame en Ligue Europa la saison dernière, l’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver le club italien en Ligue des Champions. Ce jeudi soir, le tirage au sort a, en effet, rendu son verdict et les Olympiens défieront la Dea à l’Orange Vélodrome.

Quelques minutes après le tirage, le club de Bergame a d’ailleurs envoyé un message à la formation marseillaise. «De retour à Marseille. À bientôt l’OM», pouvait-on ainsi lire sur le compte X de l’Atalanta. Reste désormais à savoir si les hommes de Roberto De Zerbi - qui défieront également Liverpool et le Real Madrid - parviendront à prendre leur revanche.