Pierre Lees-Melou passe de Brest au Paris FC

Après plusieurs tentatives, Pierre Lees-Melou quitte enfin le Stade Brestois. Il y avait eu l’OL en début de mercato, qui a finalement été refroidi par l’intransigeance de la direction des Ty’Zef, à savoir 6 M€ et rien d’autres. À l’hiver 2024, l’écurie finistérienne avait cette fois retenu son maître à jouer, ardemment courtisé par le Stade Rennais. Il venait tout juste de prolonger son contrat avec le SB29 jusqu’en 2027, et était en train de réaliser la plus belle saison de sa carrière.

La suite après cette publicité

Avec lui aux manettes de l’équipe, le club de la cité du Ponant avait réalisé un championnat d’exception, terminé à la 3e place de Ligue 1 pour s’offrir la première participation de son histoire à la Ligue des Champions. La suite fut plus un peu plus difficile, surtout en raison de cette fracture au péroné qui a mis du temps à être soignée. L’ancien Niçois est tout de même revenu au premier plan mais cela ressemblait à une fin de parcours. Un bon de sortie lui avait été accordé en cas d’offre satisfaisante.

Une nouvelle recrue d’expérience

On l’a dit plus haut, l’OL a tenté sa chance mais c’est finalement au Paris FC que le joueur de 32 ans va poursuivre sa carrière. Un terrain d’entente a été trouvé entre les deux directions pour un transfert estimé entre 6 et 7 M€. « Après une fabuleuse aventure en Ligue des Champions et trois saisons plus que réussies au Stade Brestois, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans s’engage avec le club jusqu’en 2027 », indique le club de la capitale.

La suite après cette publicité

Le promu se renforce avec un nouvel élément d’expérience après Moses Simon, Thibaut De Smet ou encore Kevin Trapp. Lees-Melou aura en charge d’animer le collectif parisien, trop peu maître du jeu durant ces deux premières journées de championnat. Il devra faire face à une concurrence assez solide tout de même entre les présences de Maxime Lopez, Vincent Marchetti, Adama Camara et Lohann Doucet. Le Paris FC met en tout cas les moyens pour assurer son maintien dans l’élite en fin de saison.