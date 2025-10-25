Brest : le constat lucide de Joris Chotard après la défaite contre le PSG

Sans trembler, le PSG s’est imposé à Brest ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1 (0-3), reprenant provisoirement la tête du championnat. Face à des Parisiens trop forts, le club breton a eu du mal à se montrer dangereux. Malgré le score et quelques occasions manquées, le milieu brestois Joris Chotard a tenu à relativiser la performance de son équipe.

« On savait à qui on avait affaire, c’est la meilleure équipe du Monde en ce moment. On a quand même été solide. Il aurait juste fallu qu’on soit un peu plus proches en première mi-temps… On était bien en place, mais il manquait de la justesse devant. Alors qu’eux, ils font tout bien. On n’en veut pas à Romain Del Castillo d’avoir raté son penalty, on aurait aimé qu’il marque, mais lui, c’est le premier à être déçu », a déclaré Chotard au micro de beIn Sports.