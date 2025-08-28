Le pari osé de Nasri sur l’OM et la Ligue des Champions

Deuxième de Ligue 1 l’an dernier, l’Olympique de Marseille va disputer la Ligue des Champions cette saison. Alors que le tirage au sort va avoir lieu, Samir Nasri s’est fendu au jeu des pronostics. Sur le plateau de Canal+, le consultant passé comme joueur à l’Olympique de Marseille et à Arsenal a donné son avis sur les Phocéens.

