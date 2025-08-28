Ligue des Champions
Le pari osé de Nasri sur l’OM et la Ligue des Champions
Deuxième de Ligue 1 l’an dernier, l’Olympique de Marseille va disputer la Ligue des Champions cette saison. Alors que le tirage au sort va avoir lieu, Samir Nasri s’est fendu au jeu des pronostics. Sur le plateau de Canal+, le consultant passé comme joueur à l’Olympique de Marseille et à Arsenal a donné son avis sur les Phocéens.
"Compte tenu de l'effectif de l'OM cette saison, je les vois au minimum dans les 24 premiers de Ligue des champions" 👀Voir sur X
Samir Nasri croit en la qualification des Marseillais au-delà de la saison régulière 🏆
