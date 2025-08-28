Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le pari osé de Nasri sur l’OM et la Ligue des Champions

Par Aurélien Macedo
1 min.
Samir Nasri lors de son passage à West Ham @Maxppp

Deuxième de Ligue 1 l’an dernier, l’Olympique de Marseille va disputer la Ligue des Champions cette saison. Alors que le tirage au sort va avoir lieu, Samir Nasri s’est fendu au jeu des pronostics. Sur le plateau de Canal+, le consultant passé comme joueur à l’Olympique de Marseille et à Arsenal a donné son avis sur les Phocéens.

CANAL+ Foot
"Compte tenu de l'effectif de l'OM cette saison, je les vois au minimum dans les 24 premiers de Ligue des champions" 👀

Samir Nasri croit en la qualification des Marseillais au-delà de la saison régulière 🏆

#UCLDraw | #UCL
Et pour lui, Marseille va s’extraire de la phase de poules après trois échecs d’affilée en 2014, 2021 et 2023 : «*compte tenu de l’effectif de l’OM cette saison, je les vois au minimum dans les 24 premiers de Ligue des champions.*»
