Algérie : Maghnès Akliouche sort du silence

À 23 ans, et alors qu’il impressionne depuis plusieurs saisons du côté de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche a été convoqué en équipe de France pour la première fois ce jeudi. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’attaquant monégasque, dont les parents sont algériens, a expliqué sa décision de représenter les Bleus de Didier Deschamps.

«J’ai un profond respect pour l’Algérie qui est le pays d’origine de mes parents. Mais j’ai fait toutes mes classes en équipe de France, dans les équipes de jeunes, chez les Espoirs, avec les Olympiques. C’était la suite logique de continuer à représenter la France», a-t-il déclaré. Akliouche pourrait connaître ses premières sélections en équipe de France contre l’Ukraine le 5 septembre et l’Islande le 9 septembre.