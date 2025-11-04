La sortie dingue de Cristiano Ronaldo sur la Coupe du Monde 2026

Cet été, en terres américaines, le Portugal fera partie des principaux favoris pour le sacre final, aux côtés de l’Argentine, de l’Espagne et de la France, entre autres. La bande de Nuno Mendes et de Vitinha est attendue au tournant, et pourra compter sur Cristiano Ronaldo, qui jouera normalement sa dernière Coupe du Monde.

Mais comme il l’a confié dans un entretien avec le journaliste Piers Morgan, la légende du Real Madrid n’est pas obsédée par ce titre, bien au contraire. « Gagner la Coupe du Monde n’est pas un rêve pour moi… Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l’histoire ? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs… vous trouvez ça juste ? », a lancé le joueur d’Al-Nassr. Des propos étonnants…