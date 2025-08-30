Monaco : Maghnès Akliouche fait le point sur son avenir

Présent en conférence de presse ce vendredi à l’approche de la réception de Strasbourg, pour la troisième journée de Ligue 1, Maghnes Akliouche (23 ans) a logiquement été questionné sur son avenir. Courtisé par plusieurs écuries de Premier League, mais aussi en Serie A et en Allemagne, le futur international français a assuré qu’il pourrait y avoir du mouvement, mais n’écarte pas l’idée de rester à Monaco.

«On sait que dans le football tout peut arriver et tout va très vite, mais je me sens bien ici, à Monaco. Si j’ai été sélectionné, c’est parce que derrière, il y a le travail du staff, du coach, c’est grâce à eux que j’ai pu être convoqué. Pour le mercato, on verra bien. On ne sait jamais jusqu’au bout. On ne peut pas tout savoir. Il reste trois jours (…) On n’a jamais aucune certitude nulle part. Ici, à Monaco, j’ai mes repères. Ce serait avec plaisir que je resterais ici», a indiqué le milieu offensif de 23 ans.