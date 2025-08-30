Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

Monaco : Maghnès Akliouche fait le point sur son avenir

Par Samuel Zemour
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Monaco Strasbourg Voir sur DAZN

Présent en conférence de presse ce vendredi à l’approche de la réception de Strasbourg, pour la troisième journée de Ligue 1, Maghnes Akliouche (23 ans) a logiquement été questionné sur son avenir. Courtisé par plusieurs écuries de Premier League, mais aussi en Serie A et en Allemagne, le futur international français a assuré qu’il pourrait y avoir du mouvement, mais n’écarte pas l’idée de rester à Monaco.

La suite après cette publicité

«On sait que dans le football tout peut arriver et tout va très vite, mais je me sens bien ici, à Monaco. Si j’ai été sélectionné, c’est parce que derrière, il y a le travail du staff, du coach, c’est grâce à eux que j’ai pu être convoqué. Pour le mercato, on verra bien. On ne sait jamais jusqu’au bout. On ne peut pas tout savoir. Il reste trois jours (…) On n’a jamais aucune certitude nulle part. Ici, à Monaco, j’ai mes repères. Ce serait avec plaisir que je resterais ici», a indiqué le milieu offensif de 23 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier