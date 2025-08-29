Edon Zhegrova a informé Lille de son souhait de rejoindre l’OM

Le dossier Edon Zhegrova s’enflamme petit à petit. L’international kosovar, priorité offensive de l’OM, est tombé d’accord avec le club phocéen. Une nouvelle qui avait de quoi surprendre son président Olivier Letang qui n’a pas manqué de tacler l’OM ce vendredi à l’occasion du tirage au sort de la Ligue Europe. Ce dernier expliquait qu’il n’avait pas été prévenu des discussions entre l’OM et Zhegrova. Un discours étonnant puisque comme nous vous le révélions, Pablo Longoria avait échangé avec Letang au début du mois d’aout à ce sujet.

Selon nos informations, Edon Zhegrova n’a également pas caché à sa direction son envie de rejoindre Marseille. Au contraire. À un an de la fin de son contrat, et alors qu’il ne souhaitait pas prolonger, il avait expliqué vouloir utiliser son bon de sortie cet été pour rapporter une somme au LOSC. Une proposition qui aurait donc permis à Lille d’éviter un nouveau cas Jonathan David. L’idée avait donc été validée par la direction dans un premier temps. Le joueur avait également prévenu Bruno Genesio il y a quelques semaines de ses envies de rejoindre l’OM lors de ce mercato pour jouer la Ligue des Champions.