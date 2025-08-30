Monaco tombe d’accord pour le départ d’Eliesse Ben Seghir !

Sur cette fin de mercato, l’AS Monaco avait besoin de récupérer quelques liquidités. Et après la vente de Soungoutou Magassa à West Ham, un autre départ était attendu depuis quelques semaines dans le secteur offensif. Dès le début de l’été, on s’attendait à voir l’ASM perdre Akliouche ou Ben Seghir. Les deux jeunes talents du club étaient courtisés. Finalement, Akliouche a décidé de rester une saison supplémentaire et Monaco n’avait de toute façon pas reçu d’offre convaincante dans ce dossier.

Le choix s’est donc porté vers l’international marocain, qui a vu sa fin de mercato s’enflammer. Avec le Bayer Leverkusen, qui a perdu plusieurs joueurs offensifs cet été (Wirtz, Adli notamment), Ben Seghir a été considéré comme une recrue intéressante et une opportunité de marché. Les négociations ont débuté il y a quelques jours et le joueur a rapidement trouvé un accord contractuel de 5 saisons avec le club allemand. Il fallait désormais trouver un accord entre les clubs, ce qui a un peu duré, notamment à cause des détails et des bonus.

30 millions et un pourcentage à la revente

Mais selon nos informations, c’est désormais bouclé. L’AS Monaco et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord total pour le transfert d’Eliesse Ben Seghir. L’ailier marocain va rapporter plus de 30 millions d’euros à son équipe, bonus compris. L’ASM va également conserver un pourcentage à la revente dans ce dossier. Ces dernières heures, si les négociations ont un peu tardé, c’est parce qu’un club anglais s’est immiscé dans le dossier à la dernière minute.

Selon nos informations, il s’agit de Chelsea, qui a tenté de doubler le Bayer Leverkusen pour mettre la main sur un nouveau jeune talent. Mais en vain. Formé à Monaco, Ben Seghir va donc découvrir la Bundesliga dans les prochaines semaines. Il est attendu ce samedi en Allemagne pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Un nouveau challenge donc pour lui, qui lui permettra de continuer sa progression. Monaco, qui avait prévu son départ, avance déjà sur des pistes pour le remplacer.