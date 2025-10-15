Igor Paixao déclare déjà sa flamme à l’OM

Devenu cet été la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille (35 millions d’euros), devant Vitinha (32 millions d’euros), Igor Paixão était très attendu. L’ailier brésilien, fortement convoité par Roberto De Zerbi et le duo Benatia-Longoria, devait faire passer un cap à l’attaque olympienne, surtout en Ligue des champions. Arrivé blessé, Paixão n’a donc pas connu des débuts rêvés, mais après des premières rencontres brouillonnes, il a fini par monter en puissance et briller lorsque son équipe en avait besoin.

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam (4-0), l’attaquant de 25 ans a gagné en confiance et surfé sur cette bonne dynamique pour trouver le chemin des filets une nouvelle fois avant la trêve, face au FC Metz (3-0). De quoi l’aider à digérer le poids de son transfert, qui n’est pas anodin, forcément. Dans un entretien accordé à RMC, le Brésilien a d’ailleurs évoqué ce sujet. « C’est un honneur pour moi et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe. C’est une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. »

Paixao remercie la direction

L’ancien joueur de Feyenoord en a profité pour déclarer sa flamme à l’OM, une équipe qu’il apprécie et où il se sent déjà comme chez lui. « Être dans ce vestiaire, c’est une chance. Je me sens bien, confiant à chaque match. On partage tous le même état d’esprit. Si on continue avec cette union, cette mentalité, on ira loin. J’en suis sûr. Quand le club m’a dit qu’il me voulait, même après la blessure, ça m’a boosté encore plus ! », a-t-il ainsi lancé avant de remercier sa direction d’avoir misé sur lui, même après sa blessure, qui a donc retardé ses débuts.

La suite après cette publicité

« Cela prouve la confiance de Medhi Benatia, de Pablo Longoria et de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Tous les clubs n’auraient pas agi de la sorte et ça m’a encore plus conforté dans mon choix : j’allais être heureux ici, à l’Olympique de Marseille. Pour moi, c’est essentiel de garder la bonne humeur. Sourire, c’est important — sur le terrain, à l’entraînement, dans la vie. Un sourire peut changer la journée de quelqu’un. Parfois, une personne passe un mauvais moment, et le simple fait de lui sourire peut lui redonner un peu de bonheur. » Voilà qui est clair, et les supporters marseillais apprécieront forcément la mentalité du joueur.