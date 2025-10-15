Le rêve de Pablo Longoria pour l’OM d’ici 5 ans

Alors que la trêve internationale se termine, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est exprimé dans le podcast Business of Sport sur YouTube. Interrogé sur comment il voyait l’Olympique de Marseille d’ici 5 ans, le dirigeant espagnol a dévoilé comment il imaginait la suite pour le club phocéen.

«Continuer à gagner des matchs, se qualifier en Ligue des champions chaque saison et dans cette période gagner un trophée qui nous aidera dans la durabilité du projet. J’aimerais que nous soyons considérés comme une équipe très innovante utilisant différentes technologiques que les autres n’utilisent pas. J’ai envie d’être fier de cela. J’aimerais améliorer notre stade et l’expérience des supporters, c’est ce qui génère la croissance du club», a-t-il déclaré.