Espagne U17 : le but fou du fils de Marcelo contre le Danemark !

À seulement 16 ans, Enzo Alves continue de faire parler de lui avec la sélection espagnole U17. Ce mercredi, face au Danemark, l’attaquant du Real Madrid a inscrit le 3e but de la Roja à la 67e minute, un véritable bijou de la tête qui a fait vibrer le Matapiñonera. Inspiré du style de Cristiano Ronaldo, le jeune avant-centre a inscrit une tête puissante et imparable, illustrant toute sa confiance et sa maîtrise dans la surface.

La suite après cette publicité

Fils de l’ancienne star du Real Madrid, Marcelo, Enzo Alves confirme que son talent dépasse le simple héritage familial. Capitaine face à la Lettonie et déjà proche de 150 buts avec La Fábrica, il s’impose comme un élément clé de l’avenir de la sélection espagnole U17. Son but face au Danemark symbolise sa maturité et sa capacité à briller dans les grands moments, même à seulement 16 ans.